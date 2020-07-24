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24 Temmuz 2020, Cuma
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Kulüplere müjde

Kulüplere müjde

ile yayıncı kuruluş; 2019-20’ye ilişkin ödemeler konusunda uzlaşmaya vardı ve imzalar atıldı. Gelecek 2 sezon için anlaşma detayları ise yeniden değerlendirilecek.

ile ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk yetkilileri arasında dün bir toplantı yapıldı. Riva'daki toplantıda TFF'yi Başkan ve kurmayları, Digiturk'ü beIN Media Group Üst Yöneticisi Al-Obaidly, Digiturk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Al-Hudaifi'nin temsil ettiği belirtildi. Toplantıda Digiturk yetkililerinin, devam eden 2019-20'ye ilişkin kalan ödemelerin sezonun bitimiyle tamamlanacağını taahhüt ettiği ve buna ilişkin sözleşmenin karşılıklı olarak imzalandığı aktarıldı. Ayrıca 2020-21 ve 2021-22'nin sözleşme detayları ile, süre uzatılması dahil, her türlü konunun masaya yatırıldığı ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğu, anlaşma detaylarının yeniden değerlendirileceği belirtildi.
  1. 24.7.2020
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