Lucescu Dinamo Kiev'le anlaşmaya vardı! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
23 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler Futbol Lucescu'nun yeni takımı açıklandı! 2+1 yıllık imza

Lucescu 'le anlaşmaya vardı!

Lucescu Dinamo Kiev'le anlaşmaya vardı!

Ülkemizde A Milli Takım, ve 'ı da çalıştıran 74 yaşındaki Rumen teknik direktör , ekibi 'le sözleşme imzaladı.

Son olarak A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Rumen teknik direktör 'nun yeni takımı belli oldu. ekibi, , 74 yaşındaki deneyimli antrenörle sözleşme imzalandığını duyurdu. Sözleşme süresinin 2+1 yıllık olacağı ifade edildi.

Deneyimli teknik adam daha önce de Ukrayna'da 'i çalıştırmış ve önemli başarılar elde etmişti. Ukrayna'ya döndüğü için mutlu olduğunu dile getiren Lucescu, "Dinamo Kiev'de çok yetenekli oyuncular var. Hak edilen sonuçların alınacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

  1. 23.07.2020
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