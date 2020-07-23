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23 Temmuz 2020, Perşembe
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Bakan Koca’dan Covid-19 uyarısı

Bakan Koca’dan Covid-19 uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantısı sonrası yazılı açıklama yaptı ve maçlarıyla ilgili uyarıda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantısı sonrası yazılı açıklama yaptı ve maçlarıyla ilgili uyarıda bulundu. Koca, "Bilim Kurulu, ligin son haftalarındaki gösterileri endişe verici bulmuştur. Maçların, açık havada kurulan büyük ekranlardan tribün kalabalığına benzer kalabalıklarca izlenmesi, bulaşmayı kolaylaştırıp, hastalığın yayılma hızını artırabilir. 24, 25 ve 26 Temmuz'da yapılacak son maçlarda futbol coşkusunun salgın tehdidini unutturmayacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.
  1. 23.7.2020
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