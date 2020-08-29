Gomis şov yaptı şampiyonluk geldi!

Suudi Arabistan Pro Ligi 28. hafta mücadelesinde Al-Hilal Riyadh ile Al Hazm karşı karşıya geldi.

GOMIS'TEN HAT-TRICK

Al Hilal'e 3 puanı getiren golleri 8. dakikada Salem Al Dawsari, 40, 53 ve 56. dakikada Bafetimbi Gomis kaydetti. Fransız golcü Gomis çıktığı 34 maçta 29 gol ve 4 asist kaydetti. Al Hazm'ın tek golünü ise 3. dakikada Abdulrahman Al Yami attı.

Bu sonuçla Al Hilal 66 puanla şampiyon olurken Al Hazm ise 27 puanla 15. sırada kaldı.

GOMIS'TEN MÜTHİŞ PERFORMANS

Eski Galatasaraylı Al Hilal forması ile çıktığı 87 maçta 73 gol 14 asist yaptı.



