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29 Ağustos 2020, Cumartesi
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şov yaptı şampiyonluk geldi!

Gomis şov yaptı şampiyonluk geldi!

ekiplerinden Al-Hilal ligin son haftasında ile karşı karşıya geldi. Bafetimbi 'in hat-trick yaptığı maçta Al-Hilal sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı ve şampiyon oldu.

28. hafta mücadelesinde Al-Hilal Riyadh ile karşı karşıya geldi.

GOMIS'TEN HAT-TRICK

'e 3 puanı getiren golleri 8. dakikada Salem Al Dawsari, 40, 53 ve 56. dakikada Bafetimbi kaydetti. Fransız golcü Gomis çıktığı 34 maçta 29 gol ve 4 asist kaydetti. Al Hazm'ın tek golünü ise 3. dakikada Abdulrahman Al Yami attı.

Bu sonuçla Al Hilal 66 puanla şampiyon olurken Al Hazm ise 27 puanla 15. sırada kaldı.

GOMIS'TEN MÜTHİŞ PERFORMANS

Eski Galatasaraylı Al Hilal forması ile çıktığı 87 maçta 73 gol 14 asist yaptı.


  1. 29.08.2020
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