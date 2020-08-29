Gomis şov yaptı şampiyonluk geldi!
Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Hilal ligin son haftasında Al Hazm ile karşı karşıya geldi. Bafetimbi Gomis'in hat-trick yaptığı maçta Al-Hilal sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı ve şampiyon oldu.
Suudi Arabistan Pro Ligi 28. hafta mücadelesinde Al-Hilal Riyadh ile Al Hazm karşı karşıya geldi.
GOMIS'TEN HAT-TRICK
Al Hilal'e 3 puanı getiren golleri 8. dakikada Salem Al Dawsari, 40, 53 ve 56. dakikada Bafetimbi Gomis kaydetti. Fransız golcü Gomis çıktığı 34 maçta 29 gol ve 4 asist kaydetti. Al Hazm'ın tek golünü ise 3. dakikada Abdulrahman Al Yami attı.
Bu sonuçla Al Hilal 66 puanla şampiyon olurken Al Hazm ise 27 puanla 15. sırada kaldı.
GOMIS'TEN MÜTHİŞ PERFORMANS
Eski Galatasaraylı Al Hilal forması ile çıktığı 87 maçta 73 gol 14 asist yaptı.
- 29.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Gomis şov yaptı şampiyonluk geldi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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