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23 Temmuz 2020, Perşembe
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’de testler negatif

Çin’de testler negatif

Corona virüsünün çıktığı yer olan 'de futbolcularının tümüne tanı testi yapıldı. Cumartesi günü başlayacak lig karşılaşmaları öncesi 16 takımdaki bin 870 kişiye yapılan testlerin tamamı negatif çıktığı açıklandı.

Corona virüsünün çıktığı yer olan 'de Süper Lig futbolcularının tümüne tanı testi yapıldı. Cumartesi günü başlayacak lig karşılaşmaları öncesi 16 takımdaki bin 870 kişiye yapılan testlerin tamamı negatif çıktığı açıklandı.

  1. 23.7.2020
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