Çin’de testler negatif

Corona virüsünün çıktığı yer olan Çin'de Süper Lig futbolcularının tümüne tanı testi yapıldı. Cumartesi günü başlayacak lig karşılaşmaları öncesi 16 takımdaki bin 870 kişiye yapılan testlerin tamamı negatif çıktığı açıklandı.