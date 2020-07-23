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23 Temmuz 2020, Perşembe
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En özel takımı geliyor

En özel futbol takımı geliyor

Aralarında 'li tenisçi ile Hollywood yıldızlarının yer aldığı ünlüler, kadın takımı kuracak.

Kadınlar Ligi'ne 2022 sezonunda katılması planlanan kulübe dünyaca ünlü yıldızlar , , , ve Uzo Aduba destek verecek.

  1. 23.7.2020
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