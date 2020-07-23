En özel futbol takımı geliyor
Aralarında ABD'li tenisçi Serena Williams ile Hollywood yıldızlarının yer aldığı ünlüler, kadın futbol takımı kuracak.
ABD Kadınlar Futbol Ligi'ne 2022 sezonunda katılması planlanan kulübe dünyaca ünlü yıldızlar Natalie Portman, Jessica Chastain, Eva Longoria, Jennifer Garner ve Uzo Aduba destek verecek.
- 23.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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