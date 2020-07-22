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22 Temmuz 2020, Çarşamba
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ve kadın takımı kuruyor

Serena Williams ve Natalie Portman kadın futbol takımı kuruyor

Aralarında 'li tenisçi ve Hollywood'un ünlü aktristi 'ın da yer aldığı ünlüler, kadın takımı kurma kararı aldı.

Aralarında dünyaca ünlü 'li tenisçi ve Oscar ödüllü kadın oyuncu 'ın da yer aldığı ünlüler, kadın takımı kuracak.

"Angel City" adlı organizasyon, ABD Kadınlar Futbol Ligi'ne (NWLS) 2022 sezonunda katılması planlanan kulübün kurulması için hazırlık aşamasına geçildiğini duyurdu.

Kariyerinde 23 grand-slam şampiyonluğu bulunan Serena Williams, eşi sosyal haber sitesi Reddit'in kurucularından Alexis Ohanian ve 2 yaşındaki kızları Olympia, organizasyonun kurucuları arasında yer alıyor.

Kadın Hollywood oyuncuları Natalie Portman, , , , Uzo Aduba ve America Ferrera da kulübün kurulması için gereken maddi kaynağın sağlanmasında katkıda bulunacak.

Takımın adı ve maçlarını oynayacağı stat ise henüz belirlenmedi. Kurulacak kulüp, NWSL'de California eyaletini temsil edecek ilk takım olacak.

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  1. 22.07.2020
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