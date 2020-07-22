Serena Williams ve Natalie Portman kadın futbol takımı kuruyor
Aralarında ABD'li tenisçi Serena Williams ve Hollywood'un ünlü aktristi Natalie Portman'ın da yer aldığı ünlüler, kadın futbol takımı kurma kararı aldı.
Aralarında dünyaca ünlü ABD'li tenisçi Serena Williams ve Oscar ödüllü kadın oyuncu Natalie Portman'ın da yer aldığı ünlüler, kadın futbol takımı kuracak.
"Angel City" adlı organizasyon, ABD Kadınlar Futbol Ligi'ne (NWLS) 2022 sezonunda katılması planlanan kulübün kurulması için hazırlık aşamasına geçildiğini duyurdu.
Kariyerinde 23 grand-slam şampiyonluğu bulunan Serena Williams, eşi sosyal haber sitesi Reddit'in kurucularından Alexis Ohanian ve 2 yaşındaki kızları Olympia, organizasyonun kurucuları arasında yer alıyor.
Kadın Hollywood oyuncuları Natalie Portman, Jessica Chastain, Eva Longoria, Jennifer Garner, Uzo Aduba ve America Ferrera da kulübün kurulması için gereken maddi kaynağın sağlanmasında katkıda bulunacak.
Takımın adı ve maçlarını oynayacağı stat ise henüz belirlenmedi. Kurulacak kulüp, NWSL'de California eyaletini temsil edecek ilk takım olacak.
- 22.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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