Milan'da teknik direktör Pioli'nin sözleşmesi iki yıl uzatıldı
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Milan, teknik direktörü Stefano Pioli'nin sözleşmesini uzatma kararı aldı. İtalyan ekibi, hocasıyla iki yıllık yeni mukavele imzaladığını duyurdu.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, teknik direktörü Stefano Pioli'nin sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı. Milan kulübü, ligin 35. haftasında takımın deplasmanda Sassuolo'yu 2-1 yendiği maçın ardından yazılı bir açıklama yaparak, gelecek sezonda yola teknik direktör Pioli ile devam edileceğini duyurdu.
Gece saatlerinde yapılan açıklamada, "Milan, Stefano Pioli ile sözleşmesinin Haziran 2022'ye kadar uzatılması konusunda anlaşmaya varmıştır" denildi.
Pioli'nin Ekim 2019'da takımın başına geldiği ve sözleşmesinin bu sezonun bitiminde sona ereceği hatırlatılan açıklamada, Covid-19 salgını nedeniyle lige verilen arada Pioli'nin takımın gelişmesine yaptığı katkıya dikkat çekildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Milan Kulübü Üst Yöneticisi Ivan Gazidis, anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "Stefano, bizim kulübümüz için düşündüğümüz ve istediğimiz tutkulu, hevesli, modern futbol vizyonunu verebilecek düzeyde olduğunu gösterdi. Bu karar, sadece alınan son zaferlere dayanmıyor, Stefano aynı zamanda takım ruhu ve amaç birliği yaratmayı başardı" ifadelerini kullandı.
Pioli de Milan'ın güvenine layık olabildiği için gururlu ve mutlu olduğunu kaydetti.
Milan İdari Direktörü Paolo Maldini ise zor zamanda takımın başına geçen Pioli'nin kendileri için başarılı, zaferlere aç, genç kadroya liderlik edecek doğru kişi olduğunu belirtti.
PANDEMİ ARASI SONRASI LİGDE COŞTU
Stefano Pioli'nin geçen ekim ayından bu yana yönettiği Milan, Covid-19 salgını nedeniyle lige ara verilmeden önce ortalama bir performans gösterdi. Kırmızı-siyahlı takım, pandemi sonrasındaki dönemde İtalya Kupası yarı finalinde Juventus'a elense de Serie A'da bugüne kadar oynadığı 9 maçın 7'sini kazandı, 2'sinde berabere kalarak, hiç yenilgi yüzü görmedi.
Bu arada, İtalyan spor basını, bir süredir adı Milan'ın teknik direktörlüğü için geçen Alman Ralf Rangnick'in İtalyan takımına gelişinin "bir başka bahara kaldığını" yazdı.
- 22.07.2020
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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