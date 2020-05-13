Lucescu'dan Fonseca'ya sitem! "Bir teşekkür bile etmedi"

Türk futbolunun yakından tanıdığı bir isim olan Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, Shakhtar Donetsk'teki halefi Paulo Fonseca'ya sitem etti. Tecrübeli teknik adam, 2016 yılında kendisinden sonra göreve getirilen çalıştırıcı için "Ona harika bir takım bırakmıştım. Kızgınlığımı gizleyemeyeceğim. Bana bir teşekkür bile etmedi. Aslında telefonla bile arasa yeterdi" ifadelerini kullandı.

Corriere Dello Sport'a konuşan 74 yaşındaki deneyimli antrenör, Fonseca'nın takıma oynattığı taktiği de eleştirerek sözlerine şöyle devam etti:

Fonseca geldiğinde takımı Braga'da olduğu gibi, 4-4-2 formasyonunda oynatmaya başladı. Ancak yönetim devreye girdi ve benim oynattığım 4-2-3-1 düzenine dönmeye ikna ettiler. Çünkü bu sistemle Brezilyalılardan faydanalabilirsiniz. Takım nasıl oynaması gerektiğini zaten biliyordu.