Ve duyurdular! Fenerbahçe'den Lucescu'ya dudak uçuklatan teklif...
Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör gelişmesi... Sarı lacivertliler, daha önce teknik direktörlük konusunda birçok isme resmi teklifini iletirken, bu isimler arasında Razvan - Mircea Lucescu olduğu da aktarılmıştı. Arabistan basınında yer alan habere göre Fenerbahçe'nin Rumen teknik direktöre dudak uçuklatan bir miktar önerdiği ve bu teklifin reddedildiği yazıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'nin Razvan Lucescu'ya yaptığı teklif ortaya çıktı... Şu anda Al Hilal'i çalıştıran Rumen teknik adam için sarı lacivertlilerin dev bir teklif yaptığı aktarıldı.
Sport360.com adlı internet sitesinde konu ile ilgili yer alan haber şu şekilde;
"Al Hilal'in Rumen teknik direktörü Razvan Lucescu, kulübünde kalmayı tercih etti ve Fenerbahçe'yi reddetti. Öte yandan başarılı teknik direktör, önümüzdeki sezon sözleşmesini 2 yıl daha uzatmayı planlıyor.
Al Hilal yönetimi, önümüzdeki dönem Lucescu'nun sözleşmesini yenileme kararı aldı ve gelecek planlamalarına başladı.
FENERBAHÇE'DEN DEV TEKLİF
Fenerbahçe, Razvan Lucescu'ya 4 milyon dolarlık teklif yaptı. Ayrıca, corona virüsü (koronavirüs) salgını olsa dahi bundan etkilenmeyecek bir kontrat önerdi. Öte yandan sarı lacivertliler, alınan her galibiyet için de 50 bin dolar vereceğini iletti."
BABASIYLA BERABER...
Bir diğer bilgi ise, Fenerbahçe'nin Mircea Lucescu'ya da Razvan Lucescu'ya danışman olması için teklif yaptı. Luce'ye de yılda 2 milyon dolar sabit ücret verebileceğini aktardı.
- 11.05.2020
- Güncelleme: 11.05.2020 18:07
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ve duyurdular! Fenerbahçe'den Lucescu'ya dudak uçuklatan teklif... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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