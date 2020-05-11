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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Ve duyurdular! 'den Lucescu'ya dudak uçuklatan teklif...

Ve duyurdular! Fenerbahçe'den Lucescu'ya dudak uçuklatan teklif...

'de son dakika gelişmesi... Sarı lacivertliler, daha önce teknik direktörlük konusunda birçok isme resmi teklifini iletirken, bu isimler arasında Razvan - olduğu da aktarılmıştı. Arabistan basınında yer alan habere göre Fenerbahçe'nin Rumen teknik direktöre dudak uçuklatan bir miktar önerdiği ve bu teklifin reddedildiği yazıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'nin 'ya yaptığı teklif ortaya çıktı... Şu anda Al Hilal'i çalıştıran Rumen teknik adam için sarı lacivertlilerin dev bir teklif yaptığı aktarıldı.

Sport360.com adlı internet sitesinde konu ile ilgili yer alan haber şu şekilde;

"Al Hilal'in Rumen teknik direktörü Razvan Lucescu, kulübünde kalmayı tercih etti ve Fenerbahçe'yi reddetti. Öte yandan başarılı , önümüzdeki sezon sözleşmesini 2 yıl daha uzatmayı planlıyor.

Al Hilal yönetimi, önümüzdeki dönem Lucescu'nun sözleşmesini yenileme kararı aldı ve gelecek planlamalarına başladı.

FENERBAHÇE'DEN DEV TEKLİF

Fenerbahçe, Razvan Lucescu'ya 4 milyon dolarlık teklif yaptı. Ayrıca, corona virüsü (koronavirüs) salgını olsa dahi bundan etkilenmeyecek bir kontrat önerdi. Öte yandan sarı lacivertliler, alınan her galibiyet için de 50 bin dolar vereceğini iletti."

BABASIYLA BERABER...

Bir diğer bilgi ise, Fenerbahçe'nin 'ya da Razvan Lucescu'ya danışman olması için teklif yaptı. Luce'ye de yılda 2 milyon dolar sabit ücret verebileceğini aktardı.

  1. 11.05.2020
  2. Güncelleme: 11.05.2020 18:07
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