Fenerbahçe ve A. Efes'ten TBF'nin kararına tam destek! - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Haberler Basketbol Fenerbahçe ve A. Efes'ten TBF'nin kararına tam destek!

ve A. Efes'ten 'nin kararına tam destek!

Fenerbahçe ve A. Efes'ten TBF'nin kararına tam destek!

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beko ve , ligleri sonlandırma kararına destek verdi. İki kulüp de açıklamasında, insan sağlığının şampiyonluk ve kupalardan daha önemli olduğuna vurgu yaptı.

Beko ve , yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından dolayı ligleri şampiyon ilan etmeden ve küme düşme olmadan sonlandıran () kararına destek verdi.

Fenerbahçe Beko'nun sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe için insan sağlığı tüm şampiyonluklardan ve kupalardan önemlidir. Ligimizde basketbol heyecanı önümüzdeki sezon devam edecek, takımımız yine tüm kulvarlarda şampiyonluk için mücadelesini sürdürecek."

Anadolu Efes ise resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:

"Kulübümüz; sporcuların, antrenörlerin, yetkililerin ve taraftarların sağlığı ile güvenliğini korumak adına alınan bu kararı saygıyla karşılamaktadır. Anadolu Efes Spor Kulübü için halkımızın sağlığı, tüm şampiyonluklardan ve başarılardan daha değerlidir."

  1. 11.05.2020
  2. Güncelleme: 11.05.2020 18:28
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