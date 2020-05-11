Fenerbahçe ve A. Efes'ten TBF'nin kararına tam destek!

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından dolayı ligleri şampiyon ilan etmeden ve küme düşme olmadan sonlandıran Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) kararına destek verdi.

Fenerbahçe Beko'nun sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe için insan sağlığı tüm şampiyonluklardan ve kupalardan önemlidir. Ligimizde basketbol heyecanı önümüzdeki sezon devam edecek, takımımız yine tüm kulvarlarda şampiyonluk için mücadelesini sürdürecek."

Fenerbahçe için insan sağlığı tüm şampiyonluklardan ve kupalardan önemlidir! Ligimizde basketbol heyecanı önümüzdeki sezon devam edecek, takımımız yine tüm kulvarlarda şampiyonluk için mücadelesini sürdürecek!???? pic.twitter.com/cDT2VyNgyL — Fenerbahçe Beko - ?? #EvdeKal (@FBBasketbol) May 11, 2020

Anadolu Efes ise resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:

"Kulübümüz; sporcuların, antrenörlerin, yetkililerin ve taraftarların sağlığı ile güvenliğini korumak adına alınan bu kararı saygıyla karşılamaktadır. Anadolu Efes Spor Kulübü için halkımızın sağlığı, tüm şampiyonluklardan ve başarılardan daha değerlidir."