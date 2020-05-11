Fenerbahçe stoperini Süper Lig'de buldu! Bedava geliyor
Önümüzdeki sezon için planlamalarını sürdüren Fenerbahçe'de stoper transferi için sürpriz isim ortaya çıktı. İddialara göre sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'de top koşturan 32 yaşındaki stoperi bonservis bedeli ödemeden kadroya dahil edecek. İşte detaylar...
11 Mayıs 2020 Pazartesi 11:56
Güncelleme: 11.05.2020 12:01
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'de sezona 6 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırma parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ikinci yarıda üst üste elde edilen kötü sonuçların ardından yarışta büyük bir yara almıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-lacivertli ekipte bu sezon yaşanan puan kayıplarının en büyük sebeplerinden bir tanesi de savunmada yaşanan kriz oldu.
Sezon başında Huddersfield'dan Zanka ile Marsilya'dan Adil Rami'yi kadrosuna dahil eden Sarı Kanarya, Martin Skrtel ve Diego Reyes gibi isimlerle de yollarını ayırdı.
Fenerbahçe'de takıma dahil edilen iki yeni isim beklenenleri karşılayamadı ve uzun yıllar savunmasıyla ön plana çıkan takım büyük fireler verdi.
FALETTE DE GİDİYOR!
İkinci yarının hemen başında Rami'nin szöleşmesini fesheden Zanka'yı ise kiralayan sarı-lacivertliler, Frankfurt'tan Simon Falette'yi 6 aylığına kadroya dahil etti.