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Süper Lig'in devleri transfer yarışına girdi! Göztepe'nin yıldızları...

Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada dev transfer harekatı başladı... Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, pandemi süresince maliyeti uygun ve ya bedelsiz isimlere yönelirken, sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Göztepe'nin yıldızları, ligin 4 büyük takımının transfer listesine girerken, en üst sıraya yerleşti! İşte o isimler ve detaylar...

11 Mayıs 2020 Pazartesi 11:42 Güncelleme: 11.05.2020 12:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





