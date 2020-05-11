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Süper Lig'in devleri transfer yarışına girdi! Göztepe'nin yıldızları...
Süper Lig'in devleri transfer yarışına girdi! Göztepe'nin yıldızları...
Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada dev transfer harekatı başladı... Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, pandemi süresince maliyeti uygun ve ya bedelsiz isimlere yönelirken, sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Göztepe'nin yıldızları, ligin 4 büyük takımının transfer listesine girerken, en üst sıraya yerleşti! İşte o isimler ve detaylar...
11 Mayıs 2020 Pazartesi 11:42
Güncelleme: 11.05.2020 12:04
Süper Lig'de dev transfer savaşı başladı... Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle lige verilen arada gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarına start verdi.
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BEŞİKTAŞ'TA KRİZ VAR AMA...
Pandemi süresince gerek yayıncı kuruluştan gelen gelirler, gerekse reklam gelirlerinden mahrum kalan Beşiktaş'ta öncelik bedelsiz yıldızlar.
Siyah beyazlılarda Başkan Ahmet Nur Çebi, 2. Başkan Erdal Torunoğulları ve Teknik Direktör Sergen Yalçın, gelecek sezonun planlamalarını yaparken sezon sonu sözleşmesi biten oyuncularla sıkı temaslar kurulması gerektiğine dair fikir birliğine vardı.
Öte yandan şu anda yüksek miktarda maaş kazanan yıldızlarla yollarını ayırmayı planlayan siyah beyazlılar, bu isimler yerine kısa vadede takıma katkı sağlayacak futbolculara yoğunlaşacak.
FENERBAHÇE MUTLAK ŞAMPİYONLUK İÇİN
Fenerbahçe'de 1. öncelik teknik direktör konusu. Sarı lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç ve kurmayları, öncelikle teknik direktör sorununu ortadan kaldırmak istiyor.