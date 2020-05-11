HaberlerGaleriBeşiktaş'ın kaptanından olay hareket! Fenerbahçe'de bitirmek istiyor
Beşiktaş'ın kaptanından olay hareket! Fenerbahçe'de bitirmek istiyor
Beşiktaş'ta flaş gelişme... Siyah beyazlıların yıldız ismi ve kaptanı, sezonun sona ermesiyle beraber Fenerbahçe'ye gitmek istediğini açıkladı... Sarı lacivertlilerin büyük bir eksikliği halinde gelen o bölge için bu transferin iyi bir avantaj olacağı ifade ediliyor... İşte o isim ve detaylar.
11 Mayıs 2020 Pazartesi 10:11
Güncelleme: 11.05.2020 10:43
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Van der Wiel, Şener Özbayraklı, Nabil Dirar, Mauricio Isla, Murat Sağlam ve Ozan Tufan... Sağ bekte 4 yılda 6 futbolcu denenmesine rağmen kimse Gökhan Gönül'ün yerini dolduramadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yönetim yeniden sarı lacivertli formayı giymesine, tecrübeli oyuncu da kariyerini Fenerbahçe'de noktalamaya sıcak bakıyor. İşte detaylar...
TARAFTAR CANER'İ İSTEMİYOR Hürriyet'in haberine göre, sosyal medyada uzun zamandır "Yuvaya dönüyorlar" söylentileri tartışılırken, taraftarlar Gökhan'ın yeniden formayı giymesine sıcak baksa da Kadıköy'de Beşiktaş taraftarını diz çökerek selamlaması unutulmayan Caner istenmeyen adam rolünde.
Kadıköy'de yaptığı hareketle taraftarın tepkisini çeken Caner sarı lacivertli forma için veto yedi. Gökhan Gönül'ün durumu ise farklı.
22 yaşında geldiği Fenerbahçe'den, eski başkan Aziz Yıldırım'ın mali kongredeki "Onun istediği parayı ben orta ölçekli bir işi adamı olarak kazanmıyorum" sözlerinden sonra kopup Beşiktaş'a giden Gökhan Gönül, yeniden sarı lacivertlilere çok yakın.