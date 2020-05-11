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Beşiktaş'ın kaptanından olay hareket! Fenerbahçe'de bitirmek istiyor

Beşiktaş'ta flaş gelişme... Siyah beyazlıların yıldız ismi ve kaptanı, sezonun sona ermesiyle beraber Fenerbahçe'ye gitmek istediğini açıkladı... Sarı lacivertlilerin büyük bir eksikliği halinde gelen o bölge için bu transferin iyi bir avantaj olacağı ifade ediliyor... İşte o isim ve detaylar.

11 Mayıs 2020 Pazartesi 10:11 Güncelleme: 11.05.2020 10:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





