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13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Futbol Bir ülke daha ligleri tescil etti! Corona virüsü...

'da ligler nedeniyle edildi!

Kamerun'da ligler corona virüsü nedeniyle tescil edildi!

salgını sonrası birçok ülkede antrenmanlar başlatılırken, kararları da gelmeye devam ediyor. Son olarak 'da Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen ligler, edildi.

'da salgını sonrası akıya alınan tüm ligler, mevcut haliyle edildi. Kamerun Federasyonundan yapılan açıklamada, salgın tedbirleri kapsamında 17 Mart'ta ertelenen birinci ve ikinci lig sezonunun sonlandırıldığı duyuruldu.

kararı verilen birinci ligde 28 maç sonunda 47 puan toplayan PWD Bamenda'nın şampiyon ilan edildiği ve gelecek sezon Kamerun adına Afrika Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağı belirtildi.

Öte yandan sonlandırılan birinci ve ikinci lig sezonlarında küme düşme olmayacağı ifade edildi. İkinci ligi ilk iki sırada tamamlayan Les Astres ve YaFoot ekiplerinin ise gelecek sezon birinci ligde mücadele edeceği kaydedildi.

  1. 13.05.2020
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