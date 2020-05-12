Eski Fenerbahçeli Daniel Güiza'dan yeni sözleşme!
Süper Lig'de bir dönem Fenerbahçe forması giyen 39 yaşındaki Daniel Güiza, kulübü Atletico Sanluqueno ile nikah tazeledi. İspanyol golcü, 3. lig ekibiyle olan sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.
İspanya 3. Futbol Ligi ekiplerinden Atletico Sanluqueno, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Daniel Güiza'nın sözleşmesini uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 39 yaşındaki İspanyol futbolcunun sözleşmesinin 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.
2017-18 sezonunda Atletico Sanluqueno'ya transfer olan Güiza, takımıyla bu sezon 21 maçta forma giyerken, gol atamadı.
- 12.05.2020
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