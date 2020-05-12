Eski Fenerbahçeli Daniel Güiza'dan yeni sözleşme! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
12 Mayıs 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol 39'luk Güiza kulübüyle nikah tazeledi!

Eski Fenerbahçeli 'dan yeni sözleşme!

Eski Fenerbahçeli Daniel Güiza'dan yeni sözleşme!

'de bir dönem forması giyen 39 yaşındaki , kulübü ile nikah tazeledi. İspanyol golcü, 3. lig ekibiyle olan sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.

3. Futbol Ligi ekiplerinden , bir dönem forması da giyen 'nın sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 39 yaşındaki İspanyol futbolcunun sözleşmesinin 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

2017-18 sezonunda Atletico Sanluqueno'ya transfer olan Güiza, takımıyla bu sezon 21 maçta forma giyerken, gol atamadı.

  1. 12.05.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Eski Fenerbahçeli Daniel Güiza'dan yeni sözleşme! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA