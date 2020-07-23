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23 Temmuz 2020, Perşembe
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açıkladı! sonuçları...

Galatasaray açıkladı! Corona virüsü test sonuçları...

'in 34. haftasında ile karşılaşacak olan 'da futbolcular, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara yapılan testleri negatif sonuçlandı.

, ile oynayacağı maç öncesinde futbolcular, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarına yapılan sonuçlarının negatif olduğunu açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2019-2020 Cemil Usta Sezonu 34. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağımız maç öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve 'ın katkılarıyla 22 Temmuz'da yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır" denildi.

  1. 23.07.2020
  2. Güncelleme: 23.07.2020 11:44
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