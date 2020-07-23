Galatasaray açıkladı! Corona virüsü test sonuçları...

Galatasaray, Antalyaspor ile oynayacağı maç öncesinde futbolcular, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarına yapılan corona virüsü test sonuçlarının negatif olduğunu açıkladı.



Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 34. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağımız maç öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla 22 Temmuz'da yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır" denildi.