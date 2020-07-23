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Ortalık karıştı skandal teklif! Meğer Mert Hakan transferinde...
Fenerbahçe ve Galatasaray'ı transferde bir kez daha karşı karşıya getiren isim bu kez Mert Hakan Yandaş olmuştu. Sivasspor'un başarılı oyuncusu Mert Hakan, transferde paylaşılamayan isim olmayı başarmış ve devleri karşı karşıya getirmişti. Fenerbahçe bu savaşın galibi olmayı başarırken birçok iddia da ortaya atılmaya devam ediyor. İşte detaylar...
23 Temmuz 2020 Perşembe 10:33
Güncelleme: 23.07.2020 10:33
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Süper Lig'de sezonun sonuna gelinirken, bu sezon beklentilerin altında bir performans göstererek taraftarlarını üzen Fenerbahçe ve Galatasaray'da da hazırlıklar hız kesmeden sürüyor.
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Önümüzdeki sezon şampiyonluk kupasını taraftarlarına hediye etmek isteyen her iki kulüp transferde oldukça hareketli günler geçirirken, her transfer döneminde olduğu gibi bu kez de Mert Hakan Yandaş ismi ile karşı karşıya gelmişti.
Daha önce Vedat Muriqi savaşının kazananı olan Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş transferinde de galip gelmeyi başarmış, oyuncunun teknik direktörü Rıza Çalımbay, ''Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile anlaştı. Mert Hakan gelecek sezon Sivas'ta olmayacak. O iş bitti, Mert Hakan gitti.'' sözleriyle bu transferi duyurmuştu.
Ancak önümüzdeki sezon Fenerbahçe forması giyecek olan Mert Hakan Yandaş ve ismi Galatasaray ile anılan Emre Kılınç hakkında birçok çarpıcı bir iddia ortaya atılmaya devam ediyor.
Hürriyet Gazetesi'nden Mehmet Arslan konuyla alakalı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı... İşte detaylar.