Ortalık karıştı skandal teklif! Meğer Mert Hakan transferinde...

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı transferde bir kez daha karşı karşıya getiren isim bu kez Mert Hakan Yandaş olmuştu. Sivasspor'un başarılı oyuncusu Mert Hakan, transferde paylaşılamayan isim olmayı başarmış ve devleri karşı karşıya getirmişti. Fenerbahçe bu savaşın galibi olmayı başarırken birçok iddia da ortaya atılmaya devam ediyor. İşte detaylar...