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Emre Belözoğlu'ndan flaş itiraf! "Benden daha iyi futbolcuydu"
Süper Lig'de son maçına Çaykur Rizespor karşısında çıkacak olan Emre Belözoğlu, futbolculuk kariyerinin sonuna geldi. Yeni görevi sportif direktörlükle ilgili dikkat çeken bir açıklama yapan tecrübeli isim, bir de itirafta bulundu.
23 Temmuz 2020 Perşembe 08:50
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Fenerbahçe'de cumartesi günü oynanacak Çaykur Rizespor maçıyla sadece sarı-lacivertliler için değil, Türk futbolu için bir dönemin sonuna geliniyor.
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1996'da Zeytinburnu'nun altyapısından Galatasaray'a gelip Inter, Newcastle United, Atletico Madrid, Başakşehir ve Fenerbahçe formaları giyen Emre Belözoğlu aktif futbolculuk kariyerine 3 gün sonra noktayı koyuyor.
Hürriyet'te yer alan habere göre sarı-lacivertli takımda sportif direktör olması beklenen tecrübeli isim, yeni işiyle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
"FUTBOL SONRASI İNŞALLAH BAŞARACAĞIM"
Saha içerisindeki sinirli halleriyle dikkat çeken Belözoğlu, "Sinirime hakim olmayı başaramadım ama futbol sonrası inşallah başaracağım" dedi.
Emre Belözoğlu kendisiyle ilgili bu değerlendirmeyi yaparken uzun yıllar birlikte futbol oynadığı, Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk da eski takım arkadaşının yeni görevinde de çok büyük başarılara imza atacağına inanıyor.
Buruk, eski takım arkadaşıyla ilgili "Hanginiz daha büyük futbolcuydunuz?" sorusuna, ikisinin de farklı oyun yapıları olduğunu ama ayağı kırılmasa kendi futbol kariyerinin çok farklı noktalara doğru gidebileceğini belirterek "İkimiz de iyi futbolcuyduk diyelim" yanıtını vermişti.
Emre'nin aynı soruya cevabı ise "Bence Okan ağabey benden daha iyi futbolcuydu" oldu.