Emre Belözoğlu'ndan flaş itiraf! "Benden daha iyi futbolcuydu"

Buruk, eski takım arkadaşıyla ilgili "Hanginiz daha büyük futbolcuydunuz?" sorusuna, ikisinin de farklı oyun yapıları olduğunu ama ayağı kırılmasa kendi futbol kariyerinin çok farklı noktalara doğru gidebileceğini belirterek "İkimiz de iyi futbolcuyduk diyelim" yanıtını vermişti.