Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Muriqi'nin yanına geliyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Temmuz 2020, Perşembe
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Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Muriqi'nin yanına geliyor

Gelecek sezonun transfer operasyonu için harekete geçen Fenerbahçe, forvet hattını güçlendirmek istiyor. Sarı-lacivertli takım bu kapsamda daha önce de adı Türk kulüpleriyle anılan sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

23 Temmuz 2020 Perşembe 07:58
Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Muriqi'nin yanına geliyor

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'nin öncelikli hedeflerinden biri de forvet mevkisi...

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Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Muriqi'nin yanına geliyor

Vedat Muriqi'nin bu sezon forvet hattında tek başına kalması nedeniyle golcü transferini gündemine alan Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi.

Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Muriqi'nin yanına geliyor

Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Serie A ekiplerinden Lecce'de kiralık olarak forma giyen Khouma Babacar'ı transfer listesine aldı.

Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Muriqi'nin yanına geliyor

Bonservisi Sassuolo'da bulunan 27 yaşındaki Senegalli yıldız bu sezon 25 lig maçında görev yaparken 3 gol atıp 3 de asist yaptı.

Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Muriqi'nin yanına geliyor

Fenerbahçe'nin Babacar'ı kiralamayı planladığı ve önümüzdeki günlerde kulüpler düzeyinde görüşmelerin başlayacağı öğrenildi.

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