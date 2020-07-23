Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Muriqi'nin yanına geliyor

Gelecek sezonun transfer operasyonu için harekete geçen Fenerbahçe, forvet hattını güçlendirmek istiyor. Sarı-lacivertli takım bu kapsamda daha önce de adı Türk kulüpleriyle anılan sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri