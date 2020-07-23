Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Muriqi'nin yanına geliyor
Gelecek sezonun transfer operasyonu için harekete geçen Fenerbahçe, forvet hattını güçlendirmek istiyor. Sarı-lacivertli takım bu kapsamda daha önce de adı Türk kulüpleriyle anılan sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
23 Temmuz 2020 Perşembe 07:58
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'nin öncelikli hedeflerinden biri de forvet mevkisi...
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Vedat Muriqi'nin bu sezon forvet hattında tek başına kalması nedeniyle golcü transferini gündemine alan Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi.
Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Serie A ekiplerinden Lecce'de kiralık olarak forma giyen Khouma Babacar'ı transfer listesine aldı.
Bonservisi Sassuolo'da bulunan 27 yaşındaki Senegalli yıldız bu sezon 25 lig maçında görev yaparken 3 gol atıp 3 de asist yaptı.
Fenerbahçe'nin Babacar'ı kiralamayı planladığı ve önümüzdeki günlerde kulüpler düzeyinde görüşmelerin başlayacağı öğrenildi.