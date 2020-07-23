Karşınızda yepyeni Fenerbahçe! 8 ayrılık 9 transfer - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Karşınızda yepyeni Fenerbahçe! 8 ayrılık 9 transfer

Bu sezon beklentilerin altında kalan ve şampiyonluk yarışına erken havlu atan Fenerbahçe'de gözler tamamen yaz transfer sezonuna çevrildi. Yepyeni bir takım kurmayı amaçlayan sarı-lacivertlilerde 8 futbolcu ile yollar ayrılacak. Öte yandan haftaya resmi adımları atmaya başlayacak olan yönetim 9 transfer bombasını patlatarak büyük bir sükse yaratmayı amaçlıyor. İşte Fenerbahçe'nin tarihi transfer operasyonu...

23 Temmuz 2020 Perşembe 06:36
Karşınızda yepyeni Fenerbahçe! 8 ayrılık 9 transfer

Fenerbahçe'de gözler tamamen transfere çevrildi. Bu sezon da taraftara verdiği şampiyonluk sözünü tutamayan yönetim, 6 yıla çıkan özlemi gelecek sezon mutlaka bitirmek istiyor. Kadro planlaması da buna göre yapılıyor.

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Karşınızda yepyeni Fenerbahçe! 8 ayrılık 9 transfer

Yeni sezon iskeletinde bu yılki takımdan sadece Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Ozan Tufan ve kalması halinde Vedat Muriqi'nin yer alması öngörülüyor. Garry Rodrigues, Ferdi Kadıoğlu, Altay Bayındır ve Dirar ise rotasyon için düşünülen isimler.

Karşınızda yepyeni Fenerbahçe! 8 ayrılık 9 transfer

YEPYENİ BİR TAKIM
Kadroyu yenileyecek olan sarı-lacivertliler, çalışmaları sürdürürken, 8 futbolcuyla yollarını ayırıp 9 transfer bombasıyla bambaşka bir yapıya bürünmeyi amaçlıyor.

İşte Fenerbahçe'nin tarihi operasyonu...

Karşınızda yepyeni Fenerbahçe! 8 ayrılık 9 transfer

TAKIMDAN AYRILACAK İSİMLER

MEVLÜT ERDİNÇ

Karşınızda yepyeni Fenerbahçe! 8 ayrılık 9 transfer

FREY

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