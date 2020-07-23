Karşınızda yepyeni Fenerbahçe! 8 ayrılık 9 transfer

Bu sezon beklentilerin altında kalan ve şampiyonluk yarışına erken havlu atan Fenerbahçe'de gözler tamamen yaz transfer sezonuna çevrildi. Yepyeni bir takım kurmayı amaçlayan sarı-lacivertlilerde 8 futbolcu ile yollar ayrılacak. Öte yandan haftaya resmi adımları atmaya başlayacak olan yönetim 9 transfer bombasını patlatarak büyük bir sükse yaratmayı amaçlıyor. İşte Fenerbahçe'nin tarihi transfer operasyonu...