Fenerbahçe Süper Lig'in yıldızını kapıyor! Takas artı para teklifi... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Fenerbahçe Süper Lig'in yıldızını kapıyor! Takas artı para teklifi...

Fenerbahçe Süper Lig'in yıldızını kapıyor! Takas artı para teklifi...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Gelecek sezon Sportif Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı lacivertliler, transferde büyük oynuyor. İddialara göre Kanarya, Süper Lig'in yıldızını kadrosuna katmak için 1 oyuncu ve takas teklifi sundu! İşte o isim ve detaylar...
22 Temmuz 2020 Çarşamba 16:53 Güncelleme: 22.07.2020 17:06
Fenerbahçe Süper Lig'in yıldızını kapıyor! Takas artı para teklifi...

Fenerbahçe, 2020-21 sezonunda rüzgar gibi esmek istiyor... Yıllardır kupa hasretiyle yanıp tutuşan sarı lacivertliler, kadrosuna katacağı isimlerle adeta şov yapmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe Süper Lig'in yıldızını kapıyor! Takas artı para teklifi...

Sezonun sona ermesiyle beraber Sportif Direktörlük koltuğuna oturması beklenilen Emre Belözolğu yönetiminde transferlerini gerçekleştiren Kanarya, Süper Lig'in yıldızını kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

Fenerbahçe Süper Lig'in yıldızını kapıyor! Takas artı para teklifi...

Mert Hakan Yandaş transferiyle taraftarını oldukça heyecanlandıran sarı lacivertliler, çok yönlü bir isimle anlaşarak çeşitli mevkilerde oynatabilmek istiyor.

Fenerbahçe Süper Lig'in yıldızını kapıyor! Takas artı para teklifi...

ALPASLAN FENER'E YAKIN
Sarı lacivertliler, şu anda Göztepe'de forma giyen Alpaslan Öztürk için resmi teklifini sarı kırmızılı kulübe iletti.

Fenerbahçe Süper Lig'in yıldızını kapıyor! Takas artı para teklifi...

Yeni Asır'ın haberine göre Fenerbahçe, yönetimsel olarak bu transfer için görüşme gerçekleştirirken, takas teklifini İzmir ekibine aktardı.

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