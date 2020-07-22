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Fenerbahçe Süper Lig'in yıldızını kapıyor! Takas artı para teklifi...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Gelecek sezon Sportif Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı lacivertliler, transferde büyük oynuyor. İddialara göre Kanarya, Süper Lig'in yıldızını kadrosuna katmak için 1 oyuncu ve takas teklifi sundu! İşte o isim ve detaylar...

22 Temmuz 2020 Çarşamba 16:53 Güncelleme: 22.07.2020 17:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





