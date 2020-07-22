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Fenerbahçe Süper Lig'in yıldızını kapıyor! Takas artı para teklifi...
Fenerbahçe'de son dakika haberi... Gelecek sezon Sportif Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı lacivertliler, transferde büyük oynuyor. İddialara göre Kanarya, Süper Lig'in yıldızını kadrosuna katmak için 1 oyuncu ve takas teklifi sundu! İşte o isim ve detaylar...
22 Temmuz 2020 Çarşamba 16:53
Güncelleme: 22.07.2020 17:06
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Fenerbahçe, 2020-21 sezonunda rüzgar gibi esmek istiyor... Yıllardır kupa hasretiyle yanıp tutuşan sarı lacivertliler, kadrosuna katacağı isimlerle adeta şov yapmaya hazırlanıyor.
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Sezonun sona ermesiyle beraber Sportif Direktörlük koltuğuna oturması beklenilen Emre Belözolğu yönetiminde transferlerini gerçekleştiren Kanarya, Süper Lig'in yıldızını kadrosuna katmaya çok yaklaştı.
Mert Hakan Yandaş transferiyle taraftarını oldukça heyecanlandıran sarı lacivertliler, çok yönlü bir isimle anlaşarak çeşitli mevkilerde oynatabilmek istiyor.
ALPASLAN FENER'E YAKIN Sarı lacivertliler, şu anda Göztepe'de forma giyen Alpaslan Öztürk için resmi teklifini sarı kırmızılı kulübe iletti.
Yeni Asır'ın haberine göre Fenerbahçe, yönetimsel olarak bu transfer için görüşme gerçekleştirirken, takas teklifini İzmir ekibine aktardı.