Onyekuru kariyer planını açıkladı! "Eminim ki..." - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
23 Temmuz 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Kariyer planını açıkladı! "Eminim ki..."

Onyekuru kariyer planını açıkladı! "Eminim ki..."

Onyekuru kariyer planını açıkladı! "Eminim ki..."

'la kiralık sözleşmesi bittiği için 'ya dönen Nijeryalı kanat oyuncusu , verdiği röportajda kariyer planlamasını anlattı. Yıldız futbolcu, hayalinin bir gün 'e dönmek olduğunu dile getirirken, Monaco günlerine ilişkin de önemli ifadeler kullandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Süper Lig'in, corona virüsü arası nedeniyle henüz sona ermemesine rağmen kiralık sözleşmesi sona erdiği gerekçesiyle 'ya geri çağrılan , kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. BBC Sport'a konuşan Onyekuru'nun sözlerinden öne çıkanlar şunlar:

"EMİNİM Kİ PREMIER LİG'E DÖNECEĞİM"

'de oynamak benim çocukluk hayalim. Ancak siz kendi planlarınızı yaparken, hayat da bir plan yapıyor. Daima bu hedef için çalışıyorum ve İnigiltere'ye yeniden dönmeyi umuyorum. Belki bu takım Everton olmayabilir ama eminim ki Premier Lig'e döneceğim.

"FABREGAS BENİMLE İLK GÜNDEN BERİ İLGİLENİYOR"

Monaco'da Aspire Academy günlerimden beri tanıdığım Keita Balde ve kulübe geldiğim ilk günden beri benimle ilgilenen gibi oyuncular var. Monaco, büyük bir kulüp. Oyuncuların transferlerine ilişkin neler yapılması gerektiğini çok iyi biliyorlar. Zaten bunun için Anthony Martial'e bakmak yeterli.

"UMARIM BİR GÜN MİLLİ TAKIMDA ŞANS BULURUM"

Ben, milli takım için yalnızca kulüpteki performansımın yeterli olacağını düşünmüyorum. Teknik direktörümüz ilk 11'ini çok iyi tanıyor. Hocamız, her şey iyi giderken bir şeyleri değiştirecek birisi değil. Umarım bir gün şans bulurum.

"YETERLİ OLMADIĞIMI DÜŞÜNEBİLİRLER"

Birçok insan, milli takım için yeterli olmadığımı düşünebilir. Ama bunun sakatlığımdan kaynaklı olduğunu bilmez. Ben çalışmaya devam etmek zorundayım. Premier Lig'de Afrikalı oyuncular için milli takım formasını yüzde 75 giyme şartı var.


haberin devamı

  1. 23.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Onyekuru kariyer planını açıkladı! "Eminim ki..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA