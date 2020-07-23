Onyekuru kariyer planını açıkladı! "Eminim ki..."

Süper Lig'in, corona virüsü arası nedeniyle henüz sona ermemesine rağmen kiralık sözleşmesi sona erdiği gerekçesiyle Monaco'ya geri çağrılan Henry Onyekuru, kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. BBC Sport'a konuşan Onyekuru'nun sözlerinden öne çıkanlar şunlar:

"EMİNİM Kİ PREMIER LİG'E DÖNECEĞİM"

Premier Lig'de oynamak benim çocukluk hayalim. Ancak siz kendi planlarınızı yaparken, hayat da bir plan yapıyor. Daima bu hedef için çalışıyorum ve İnigiltere'ye yeniden dönmeyi umuyorum. Belki bu takım Everton olmayabilir ama eminim ki Premier Lig'e döneceğim.

"FABREGAS BENİMLE İLK GÜNDEN BERİ İLGİLENİYOR"

Monaco'da Aspire Academy günlerimden beri tanıdığım Keita Balde ve kulübe geldiğim ilk günden beri benimle ilgilenen Cesc Fabregas gibi oyuncular var. Monaco, büyük bir kulüp. Oyuncuların transferlerine ilişkin neler yapılması gerektiğini çok iyi biliyorlar. Zaten bunun için Anthony Martial'e bakmak yeterli.

"UMARIM BİR GÜN MİLLİ TAKIMDA ŞANS BULURUM"

Ben, milli takım için yalnızca kulüpteki performansımın yeterli olacağını düşünmüyorum. Teknik direktörümüz ilk 11'ini çok iyi tanıyor. Hocamız, her şey iyi giderken bir şeyleri değiştirecek birisi değil. Umarım bir gün şans bulurum.

"YETERLİ OLMADIĞIMI DÜŞÜNEBİLİRLER"

Birçok insan, milli takım için yeterli olmadığımı düşünebilir. Ama bunun sakatlığımdan kaynaklı olduğunu bilmez. Ben çalışmaya devam etmek zorundayım. Premier Lig'de Afrikalı oyuncular için milli takım formasını yüzde 75 giyme şartı var.



