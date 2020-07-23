Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Terim'i üzen haber
Süper Lig'de sezonun bitimine bir maç kala Galatasaray'da ayrılıklar peş peşe gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımda kiralık sözleşmesi biten Onyekuru'nun yanı sıra Nagatomo, Selçuk İnan ve Mariano ile vedalaşılmıştı. Son ayrılık ise sürpriz bir isimden geliyor. İşte detaylar...
23 Temmuz 2020 Perşembe 08:28
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Sezonun bitimine bir hafta kala Galatasaray'da yaprak dökümü sürüyor...
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Sarı-kırmızılı takımda antrenörler konusunda her geçen gün yeni gelişmeler yaşanırken, teknik direktör Fatih Terim'in yardımcıları hakkında da yeni haberler geliyor.
Son gelişme ise antrenör Levent Şahin'le ilgili... Milliyet'te yer alan habere göre o da Florya'dan ayrılacak. Tecrübeli çalıştırıcının sağ kolu Şahin de Süper Lig'de "birinci adam" olabilmek için sarı-kırmızılı ekibi bırakacak.
Hasan Şaş'ın istifası sonrası, bu sezon takımı bırakacak olan Ümit Davala'dan sonra Şahin'in de Terim ile yollarını ayıracağı dile getirildi.
Bir süredir teknik direktör olarak Süper Lig'den takım çalıştırma planları yapan Şahin'e, Göztepe, Gaziantep, Alanya ve Hatayspor'dan teklif olduğu ileri sürüldü. Levent Şahin'in Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor'a daha yakın olduğu belirtildi.