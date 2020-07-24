Süper Lig devlerinin Kaan Ayhan savaşı!

Trabzonspor ile Galatasaray, Fortuna Düsseldorf'un gurbetçi oyuncusu Kaan Ayhan için karşı karşıya geldi. İki büyük kulübün, piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki stoper için tüm imkanlarını seferber ettiği öğrenilirken, menajer Ayhan Çalışkan oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin 2 milyon euro olduğunu açıkladı.

Bu bedeli oldukça makul gören iki takımın da milli futbolcuyu ikna için çabaları sürüyor. Bu arada Ayhan'ın ailesindeki birçok kişinin Trabzonsporlu olduğu öğrenilirken, bordo-mavili kulübün bu hamleyi de kullanmak istediği öğrenildi. Bu arada 1.85 boyundaki savunmacının kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunduğu ve Alman ekibinin serbest kalma maddesini artırmak için çalışma yaptığı belirtildi.