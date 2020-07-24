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24 Temmuz 2020, Cuma
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devlerinin savaşı!

Süper Lig devlerinin Kaan Ayhan savaşı!

ile , ’un 25 yaşındaki stoperi için karşı karşıya geldi. 1.85 boyundaki futbolcunun serbest kalma bedeli ise 2 milyon euro.

ile , 'un gurbetçi oyuncusu için karşı karşıya geldi. İki büyük kulübün, piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki stoper için tüm imkanlarını seferber ettiği öğrenilirken, menajer Ayhan Çalışkan oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin 2 milyon euro olduğunu açıkladı.

Bu bedeli oldukça makul gören iki takımın da milli futbolcuyu ikna için çabaları sürüyor. Bu arada Ayhan'ın ailesindeki birçok kişinin Trabzonsporlu olduğu öğrenilirken, bordo-mavili kulübün bu hamleyi de kullanmak istediği öğrenildi. Bu arada 1.85 boyundaki savunmacının kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunduğu ve Alman ekibinin serbest kalma maddesini artırmak için çalışma yaptığı belirtildi.

  1. 24.7.2020
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