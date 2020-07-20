Yönetim toplandı

Trabzonspor Yönetimi, Konyaspor maçı öncesi durum değerlendirme toplantısı yaptı. Gelecek sezonun planlaması ağırlıklı olarak gerçekleşen toplantıda ayrıca takımdaki bazı oyunculara gelen transfer teklifleri için de fikir alışverişi gerçekleştirildi.