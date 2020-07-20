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20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Yönetim toplandı

Yönetim toplandı

, maçı öncesi durum değerlendirme toplantısı yaptı.

, maçı öncesi durum değerlendirme toplantısı yaptı. Gelecek sezonun planlaması ağırlıklı olarak gerçekleşen toplantıda ayrıca takımdaki bazı oyunculara gelen transfer teklifleri için de fikir alışverişi gerçekleştirildi.

  1. 20.7.2020
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