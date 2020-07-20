Forvet görünümlü sol bek!

Karadeniz devinin sol beki Filip Novak, forvetleri kıskandıran bir performans sergiliyor. Dün sahne alan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi olmak üzere toplam 9 gole imza attı. Çekyalı futbolcu, geçtiğimiz sezon 7, Trabzonspor'a transfer olduğu ilk dönemde ise 3 gol atmıştı.



ELLERİMİZLE VERDİK

Fırtına'nın sol beki Novak, Şampiyonluk yarışının kaybedilmesi ile ilgili "Kendi elimizdeydi. Futbolun içinde maalesef böyle şeyler yaşanmaya devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda mücadele vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. Çekyalı sol bek, Konyaspor'u da tebrik ettiğini söyledi.