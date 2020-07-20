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20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Forvet görünümlü sol bek!

Forvet görünümlü sol bek!

devinin sol beki , forvetleri kıskandıran bir performans sergiliyor. Dün sahne alan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon , ve olmak üzere toplam 9 gole imza attı.

devinin sol beki , forvetleri kıskandıran bir performans sergiliyor. Dün sahne alan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon , ve olmak üzere toplam 9 gole imza attı. Çekyalı futbolcu, geçtiğimiz sezon 7, 'a transfer olduğu ilk dönemde ise 3 gol atmıştı.

ELLERİMİZLE VERDİK
Fırtına'nın sol beki Novak, Şampiyonluk yarışının kaybedilmesi ile ilgili "Kendi elimizdeydi. içinde maalesef böyle şeyler yaşanmaya devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda mücadele vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. Çekyalı sol bek, 'u da tebrik ettiğini söyledi.

  1. 20.7.2020
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