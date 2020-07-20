Forvet görünümlü sol bek!
Karadeniz devinin sol beki Filip Novak, forvetleri kıskandıran bir performans sergiliyor. Dün sahne alan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi olmak üzere toplam 9 gole imza attı.
Karadeniz devinin sol beki Filip Novak, forvetleri kıskandıran bir performans sergiliyor. Dün sahne alan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi olmak üzere toplam 9 gole imza attı. Çekyalı futbolcu, geçtiğimiz sezon 7, Trabzonspor'a transfer olduğu ilk dönemde ise 3 gol atmıştı.
ELLERİMİZLE VERDİK
Fırtına'nın sol beki Novak, Şampiyonluk yarışının kaybedilmesi ile ilgili "Kendi elimizdeydi. Futbolun içinde maalesef böyle şeyler yaşanmaya devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda mücadele vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. Çekyalı sol bek, Konyaspor'u da tebrik ettiğini söyledi.
- 20.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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