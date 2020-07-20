Talihsiz sezon
Hakem hataları, sakatlıklar, cezalılar ve corona virüsü nedeniyle seyircisiz oynanan maçlar... Fırtına’nın başına gelmeyen kalmadı.
Süper Lig'de şampiyonluğa çok yaklaşan Trabzonspor, sonunu getiremedi. Bu sezon hiçbir derbiyi kaybetmeyerek rakiplerine büyük üstünlük kuran bordo-mavililer, Anadolu takımlarına karşı yaşadığı puan kayıpları yüzünden şampiyonluğu elde edemedi. Karadeniz Fırtınası'nın yakasını aksilikler bu sezon da bırakmadı. Geçen sezon oynanan karşılaşmalarda direği geçemeyen ve rekor kıran Trabzonspor, bu sezon hakemler tarafından adeta dilim dilim doğrandı. Hem sahada hem de VAR'dan gelen ve gelmeyen kararlar yüzünden Trabzonspor yaklaşık 30 puanlık bir kayıp yaşayarak şampiyonluktan oldu. Sezon boyunca Sosa ile Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme gibi yıldız futbolcular sakatlanarak birçok maçta sahaya çıkamadı. Trabzonspor savunmasında birçok isim sakatlığa kurban gitti.
- 20.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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