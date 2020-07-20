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20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Talihsiz sezon

Talihsiz sezon

Hakem hataları, sakatlıklar, cezalılar ve corona virüsü nedeniyle seyircisiz oynanan maçlar... Fırtına’nın başına gelmeyen kalmadı.

Süper Lig'de şampiyonluğa çok yaklaşan , sonunu getiremedi. Bu sezon hiçbir derbiyi kaybetmeyerek rakiplerine büyük üstünlük kuran bordo-mavililer, Anadolu takımlarına karşı yaşadığı puan kayıpları yüzünden şampiyonluğu elde edemedi. Karadeniz Fırtınası'nın yakasını aksilikler bu sezon da bırakmadı. Geçen sezon oynanan karşılaşmalarda direği geçemeyen ve rekor kıran Trabzonspor, bu sezon hakemler tarafından adeta dilim dilim doğrandı. Hem sahada hem de VAR'dan gelen ve gelmeyen kararlar yüzünden Trabzonspor yaklaşık 30 puanlık bir kayıp yaşayarak şampiyonluktan oldu. Sezon boyunca Sosa ile Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme gibi yıldız futbolcular sakatlanarak birçok maçta sahaya çıkamadı. Trabzonspor savunmasında birçok isim sakatlığa kurban gitti.

  1. 20.7.2020
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