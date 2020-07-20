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20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Messias yine yok

Messias yine yok

Devre arasında Cruzerio'dan bedelsiz kiralanan ve sadece kupadaki maçında oynayan , karşısında da kadroya giremedi.

Devre arasında Cruzerio'dan bedelsiz kiralanan ve sadece kupadaki maçında oynayan , karşısında da kadroya giremedi. Yönetimin satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği Brezilyalı stoper bordo-mavili takımla ligde hiçbir iç saha maçında forma giymeden sezonu tamamladı. Messias'ın son hafta oynanacak sınavında görev alması beklenmiyor.

  1. 20.7.2020
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