Messias yine yok

Devre arasında Cruzerio'dan bedelsiz kiralanan ve sadece kupadaki Erzurum maçında oynayan Manoel Messias, Konya karşısında da kadroya giremedi. Yönetimin satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği Brezilyalı stoper bordo-mavili takımla ligde hiçbir iç saha maçında forma giymeden sezonu tamamladı. Messias'ın son hafta oynanacak Kayseri sınavında görev alması beklenmiyor.