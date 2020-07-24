Radamel Falcao Galatasaray'ın teklifini reddetti! İşte yeni adresi

Maaşından indirim yapılması teklifini kabul etmeyen Radamel Falcao'nun, River Plate'ye dönmek için görüşmelere başladığı ileri sürüldü. Kolombiyalı oyuncunun eski takımının yöneticileriyle birebir görüşmeler yaptığı, herhangi başka bir aracıyı ya da menajeri devreye sokmadığı öğrenildi. Arjantin ekibinin, herhangi bir bonservis bedeli ödememesi durumunda Falcao'nun istediği parayı karşılayabileceği ifade edildi.