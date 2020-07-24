Radamel Falcao Galatasaray'ın teklifini reddetti! İşte yeni adresi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
24 Temmuz 2020, Cuma
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'ın teklifini reddetti! İşte yeni adresi

Radamel Falcao Galatasaray'ın teklifini reddetti! İşte yeni adresi

'da yaşadığı sakatlıklar sebebiyle beklenen performansı gösteremeyen 'nun takımdan ayrılması gündeme geldi. Corona virüsü pandemisi sebebiyle yaşanan mali sıkıntıdan dolayı sarı-kırmızılı takımın yapmış olduğu maaş indirim teklifini reddeden Kolombiyalı futbolcunun takımı ile görüşmelere başladığı iddia edildi.

Maaşından indirim yapılması teklifini kabul etmeyen 'nun, 'ye dönmek için görüşmelere başladığı ileri sürüldü. Kolombiyalı oyuncunun eski takımının yöneticileriyle birebir görüşmeler yaptığı, herhangi başka bir aracıyı ya da menajeri devreye sokmadığı öğrenildi. Arjantin ekibinin, herhangi bir bonservis bedeli ödememesi durumunda Falcao'nun istediği parayı karşılayabileceği ifade edildi.

  1. 24.7.2020
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