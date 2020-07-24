Radamel Falcao Galatasaray'ın teklifini reddetti! İşte yeni adresi
Galatasaray'da yaşadığı sakatlıklar sebebiyle beklenen performansı gösteremeyen Radamel Falcao'nun takımdan ayrılması gündeme geldi. Corona virüsü pandemisi sebebiyle yaşanan mali sıkıntıdan dolayı sarı-kırmızılı takımın yapmış olduğu maaş indirim teklifini reddeden Kolombiyalı futbolcunun River Plate takımı ile görüşmelere başladığı iddia edildi.
Maaşından indirim yapılması teklifini kabul etmeyen Radamel Falcao'nun, River Plate'ye dönmek için görüşmelere başladığı ileri sürüldü. Kolombiyalı oyuncunun eski takımının yöneticileriyle birebir görüşmeler yaptığı, herhangi başka bir aracıyı ya da menajeri devreye sokmadığı öğrenildi. Arjantin ekibinin, herhangi bir bonservis bedeli ödememesi durumunda Falcao'nun istediği parayı karşılayabileceği ifade edildi.
- 24.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Radamel Falcao Galatasaray'ın teklifini reddetti! İşte yeni adresi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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