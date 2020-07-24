Galatasaray'dan Max Kruse bombası! Görüşme gerçekleşti

Max Kruse, Fenerbahçe'den ayrıldığı dönemde adı bir anda sürpriz şekilde Galatasaray'la aynı haberlerin içinde yer almıştı. Ancak daha sonra Almanya'ya dönen Kruse'nin Bundesliga'dan bir takıma gideceği iddia edildi. Kruse'nin menajerinin Türk ortağı Ersin Akan'ın İstanbul'a gelmesi, üstüne üstlük Şükrü Hanedar'la görüşmesi pek çok dedikoduyu yanına getirdi. İkili arasında, Kruse için de görüşme yapıldığı ve Hanedar'ın durumunu sorduğu öğrenildi.