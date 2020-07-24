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24 Temmuz 2020, Cuma
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'dan bombası! Görüşme gerçekleşti

Galatasaray'dan Max Kruse bombası! Görüşme gerçekleşti

'den olaylı bir şekilde ayrılan 'nin yeni adresinin neresi olacağı merak konusu oldu. Alman futbolcunun menajerinin Türk ortağının Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar ile görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Max Kruse, 'den ayrıldığı dönemde adı bir anda sürpriz şekilde 'la aynı haberlerin içinde yer almıştı. Ancak daha sonra 'ya dönen Kruse'nin Bundesliga'dan bir takıma gideceği iddia edildi. Kruse'nin menajerinin Türk ortağı Ersin Akan'ın 'a gelmesi, üstüne üstlük Şükrü Hanedar'la görüşmesi pek çok dedikoduyu yanına getirdi. İkili arasında, Kruse için de görüşme yapıldığı ve Hanedar'ın durumunu sorduğu öğrenildi.

  1. 24.7.2020
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