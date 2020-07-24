Galatasaray'dan Max Kruse bombası! Görüşme gerçekleşti
Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Max Kruse'nin yeni adresinin neresi olacağı merak konusu oldu. Alman futbolcunun menajerinin Türk ortağının Galatasaray Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar ile görüşme yaptığı ortaya çıktı.
Max Kruse, Fenerbahçe'den ayrıldığı dönemde adı bir anda sürpriz şekilde Galatasaray'la aynı haberlerin içinde yer almıştı. Ancak daha sonra Almanya'ya dönen Kruse'nin Bundesliga'dan bir takıma gideceği iddia edildi. Kruse'nin menajerinin Türk ortağı Ersin Akan'ın İstanbul'a gelmesi, üstüne üstlük Şükrü Hanedar'la görüşmesi pek çok dedikoduyu yanına getirdi. İkili arasında, Kruse için de görüşme yapıldığı ve Hanedar'ın durumunu sorduğu öğrenildi.
- 24.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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