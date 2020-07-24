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24 Temmuz 2020, Cuma
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'a Onyekuru'dan sonra yeni Nijeryalı! özellikle istiyor

Galatasaray'a Onyekuru'dan sonra yeni Nijeryalı! Fatih Terim özellikle istiyor

, ’den düşme ihtimali neredeyse kesinleşen Bournemouth’un 18 milyon euro ödeyerek aldığı Nijeryalı 'nın kiralanması için harekete geçti.

Yönetim Kurulu ve teknik direktör , Ali Sami Yen Spor Kompleksinde bir araya geldi. Gelecek sezon için kollar sıvandı. Mali şartlar düşünülerek takıma takviye yapılması konusunda görüş birliği oluşurken özellikle kiralık anlaşması biten ve 'den ayrılan Henry Onyekuru'nun boşluğunu doldurmak için harekete geçildi. Cimbom'da Nijeryalı futbolcunun yerine yine bir Nijeryalı isim, ismi gündeme geldi…

RANDEVU ALINDI
Premier Lig'den düşme ihtimali neredeyse kesinleşen Bournemouth'un sezon başında 18 milyon euro ödeyerek aldığı 23 yaşındaki oyuncu için Terim'in durumunun araştırılmasını istediği bildirildi. Nijeryalı olmasına rağmen Hollanda 'nda oynamayı tercih eden genç oyuncunun kiralanması için önümüzdeki günlerde bir görüşme yapılacağı bildirildi. Danjuma'nın Onyekuru gibi hem kanat hem de forvet oynayabilmesinin avantaj olarak görülüyor.

Brugge'dan Bournemouth'a transfer olan Arnaut Danjuma, bu sezon 14 maça çıktı. Tecrübe kazanması için ve kendisini göstermesi için kiralanması düşünülüyor.


  1. 24.7.2020
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