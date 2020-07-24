Galatasaray sezonu Antalyaspor maçıyla kapatıyor! İşte muhtemel 11'ler

Galatasaray, Süper Lig'in 34. ve son haftasında bugün deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Antalya Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. İkinci yarıya müthiş bir giriş yapsa da pandeminin de etkisiyle sezonun son dönemindeki kötü performansıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan ve şampiyonluk apoletini Başakşehir'e teslim eden sarı- kırmızılı takım, Süper Lig'de 55 puanla 5. sırada yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

ANTALYASPOR: Ferhat, Nazım, Veysel, Kudryashov, Eren, Ufuk, Hakan, Bünyamin, Doğukan, Amilton, Jahovic.



GALATASARAY: Okan, Linnes, Donk, Marcao, Sarrachi, Belhanda, Seri, Feghouli, Ömer, Emre, Adem.



ALANYASPOR YAKIN TAKİPTE

Bugün Cimbom, kazanması halinde bir puan gerisinde bulunan ve beşincilik için mücadele eden Aytemiz Alanyaspor'un önünde sezonu tamamlamaya çalışacak. Trabzonspor ve Alanya'nın finalde karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanacak takım ile UEFA tarafından bir yıl men cezası alan Trabzonspor'un CAS davasının sonucuna göre Avrupa kupalarına katılacak takımların son durumu belli olacak. Ayrıca sıralama Avrupa Ligi'ne hangi turdan katılacağını da belirleyecek.

TERİM ÜSTÜN

Tamer Tuna ile Fatih Terim'in Süper Lig'de teknik direktör olarak karşılaştığı iki maçı da Terim kazandı.



FALCAO VE LEMİNA BUGÜN DE YOKLAR

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan ve tedavilerine devam edilen Radamel Falcao ile Mario Lemina ligin son maçında da forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı nedeni ile sezonu kapatan Fernando Muslera ile İstanbul'dan ayrılan Florin Andone ve Mariano Filho da kadroda yer almıyor.

48. RANDEVUYA ÇIKACAKLAR

Antalyaspor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 47 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarıkırmızılılar 29 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızıbeyazlılar ise 7 kez rakibini yendi. 11 mücadelede ise kazanan taraf çıkmadı. Cimbom'un 95 golüne, Antalya ekibi 44 golle karşılık verdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçı G.Saray 5-0 kazandı.

10 maçta 1 kez yenildi

İki takım arasında oynanan son 10 maçta Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu 10 karşılaşmada sarıkırmızılılar 6 kez rakibini mağlup etmeyi başarırken, kırmızı-beyazlılar 1 kez galip gelebildi. 3 müsabaka ise beraberlikle sona erdi.



DÜDÜK SUAT ARSLANBOĞA'DA

Antalyaspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa takip edecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Cemal Bingül ile Özgür Ertem yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak. VAR'da Tugay Kaan Numanoğlu, AVAR'da da Emre Malok görev alacak.