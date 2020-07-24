Galatasaray sezonu Antalyaspor maçıyla kapatıyor! İşte muhtemel 11'ler
Galatasaray, saat 21.00’de Antalyaspor’a konuk olacak. Alacağı sonuç ligdeki yerini ve UEFA Avrupa Ligi’ne hangi turdan katılacağını belirleyecek. Zorlu karşılaşma öncesi her iki takımın teknik direktörü de sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirledi.
Galatasaray, Süper Lig'in 34. ve son haftasında bugün deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Antalya Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. İkinci yarıya müthiş bir giriş yapsa da pandeminin de etkisiyle sezonun son dönemindeki kötü performansıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan ve şampiyonluk apoletini Başakşehir'e teslim eden sarı- kırmızılı takım, Süper Lig'de 55 puanla 5. sırada yer alıyor.
MUHTEMEL 11'LER
ANTALYASPOR: Ferhat, Nazım, Veysel, Kudryashov, Eren, Ufuk, Hakan, Bünyamin, Doğukan, Amilton, Jahovic.
GALATASARAY: Okan, Linnes, Donk, Marcao, Sarrachi, Belhanda, Seri, Feghouli, Ömer, Emre, Adem.
ALANYASPOR YAKIN TAKİPTE
Bugün Cimbom, kazanması halinde bir puan gerisinde bulunan ve beşincilik için mücadele eden Aytemiz Alanyaspor'un önünde sezonu tamamlamaya çalışacak. Trabzonspor ve Alanya'nın finalde karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanacak takım ile UEFA tarafından bir yıl men cezası alan Trabzonspor'un CAS davasının sonucuna göre Avrupa kupalarına katılacak takımların son durumu belli olacak. Ayrıca sıralama Avrupa Ligi'ne hangi turdan katılacağını da belirleyecek.
TERİM ÜSTÜN
Tamer Tuna ile Fatih Terim'in Süper Lig'de teknik direktör olarak karşılaştığı iki maçı da Terim kazandı.
FALCAO VE LEMİNA BUGÜN DE YOKLAR
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan ve tedavilerine devam edilen Radamel Falcao ile Mario Lemina ligin son maçında da forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı nedeni ile sezonu kapatan Fernando Muslera ile İstanbul'dan ayrılan Florin Andone ve Mariano Filho da kadroda yer almıyor.
48. RANDEVUYA ÇIKACAKLAR
Antalyaspor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 47 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarıkırmızılılar 29 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızıbeyazlılar ise 7 kez rakibini yendi. 11 mücadelede ise kazanan taraf çıkmadı. Cimbom'un 95 golüne, Antalya ekibi 44 golle karşılık verdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçı G.Saray 5-0 kazandı.
10 maçta 1 kez yenildi
İki takım arasında oynanan son 10 maçta Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu 10 karşılaşmada sarıkırmızılılar 6 kez rakibini mağlup etmeyi başarırken, kırmızı-beyazlılar 1 kez galip gelebildi. 3 müsabaka ise beraberlikle sona erdi.
DÜDÜK SUAT ARSLANBOĞA'DA
Antalyaspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa takip edecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Cemal Bingül ile Özgür Ertem yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak. VAR'da Tugay Kaan Numanoğlu, AVAR'da da Emre Malok görev alacak.
- 24.7.2020
- Galatasaray'da kritik zirveden karar çıktı! Arda Turan ve sözleşme...
- Merakla bekleniyordu internete sızdı! İşte Galatasaray'ın yeni sezon formaları...
- Son dakika: Christophe Galtier "Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz"
- Fatih Terim'den son karar! İşte Galatasaray'ın kapanış 11'i
- Fenerbahçe'de şok eden gerçek! Meğer Merih Demiral ve Medipol Başakşehir...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray sezonu Antalyaspor maçıyla kapatıyor! İşte muhtemel 11'ler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.