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24 Temmuz 2020, Cuma
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'da! İşte imza tarihi

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'da! İşte imza tarihi

ve Medipol 'in kadrosunda görmek istediği genç yıldız adayı tercihini 'dan yana kullandı. 21 yaşındaki futbolcunun gelecek hafta kendisini sarı-kırmızılı takıma bağlayacak imzayı atacağı öğrenildi.

, sezon sonunda 24Erzincanspor ile sözleşmesi bitecek olan ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı taraftarları mutlu eden haberi A Spor muhabiri Emre Kaplan verdi. Kaplan, "'ın ve 'nin de talip olduğu Kerem Aktürkoğlu, G.Saray ile 4 yıllık anlaşma sağladı. 21 yaşındaki futbolcuya sarı-kırmızılılar sırasıyla 700, 750, 800 ve 850 bin TL ödeyecek" ifadelerini kullandı. Kanatlar ve forvet arkasında forma giyen 21 yaşındaki oyuncu ile yarın play-off finali sonrasında resmi sözleşme imzalanacak.

28 MAÇTA 17 GOL KAYDETTİ
Bu sezon Karacabey Belediye'den 24 Erzincanspor'a transfer olan Kerem, yeni takımında oynadığı 28 karşılaşmada kaydettiği 17 golle bir anda tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

GELECEK HAFTA İMZAYI ATACAK!
Kerem'in Galatasaray için Fenerbahçe ve 'in önerdiği cazip teklifleri elinin tersiyle geri çevirdiği ifade edildi. Genç yıldızın gelecek hafta kendisini sarı-kırmızılı formaya bağlayan imzayı atacağı öğrenildi.

  1. 24.7.2020
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