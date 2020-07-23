İtalya'da Hakan Çalhanoğlu fırtınası! Serie A'ya damga vurdu

İtalya'da Hakan Çalhanoğlu rüzgarı... Pandemi döneminin ardından performansıyla Serie A'nın öne çıkan isimlerinden olan milli futbolcu, Milan formasıyla şova devam ediyor. Son olarak önceki gece Sassuolo'yu 2-1 yendikleri karşılaşmada İbrahimovic'in attığı 2 golde de asisti yapan 26 yaşındaki futbolcu, 90 dakikaya damga vurdu. 9 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Milan'ın bu başarısında önemli rol oynayan Hakan Çalhanoğlu, teknik heyetin vazgeçilmezlerinden biri oldu. Son 9 maçta 7 asist, 4 gollük bir performans sergileyen yıldız futbolcu, İtalya'nın en çok konuşulan isimleri arasına girdi.

ÖVGÜ DOLU SÖZLER ALDI

Sassuolo karşılaşmasının ardından İtalya basını, dün Hakan Çalhanoğlu'na övgü dolu sözler sarfetti. Milan'ın sözleşmesi 2021'de bitecek olan Hakan ile mukavele uzatması gerektiğinin altını çizen Çizme medyası, önceki günkü maçta en çok puanı Zlatan İbrahimovic'le birlikte milli futbolcuya verdi. Corriere dello Sport, Tuttusport, milli futbolcunun rakip savunmaya zor anlar yaşattığını belirtirken, "Haftalardır gerçek Hakan Çalhanoğlu'nu izliyoruz. Bu performansıyla uzun yıllarda burada kalıp, adını daha çok duyuracaktır" ifadeleri kullanıldı.



Hakan Çalhanoğlu'nun önceki gece iki gol attırdığı İbrahimovic'ten milli futbolcuya övgü dolu sözler: "Onunla iyi bir ikili olduk. Topa hükmediyor. Sahada onunla oynamak büyük keyif."