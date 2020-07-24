Süper Lig'de Galatasaray formasıyla gol kralı olduktan sonra Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına transfer olan Bafetimbi Gomis, kulübüyle nikah tazeledi. Arap kulübü, ismi Fenerbahçe ile de anılan 34 yaşındaki Fransız golcünün sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığını duyurdu.
Süper Lig 2017-18 sezonunda Galatasaray formasıyla gol kralı olup, sarı-kırmızılı takımı şampiyonluğa taşıdıktan sonra 6 milyon euroya Al Hilal'e transfer olan Bafetimbi Gomis, kulübüyle yeniden anlaşmaya vardı.
Suudi Arabistan ekibi, 34 yaşındaki Fransız golcü ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığını sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla duyurdu.
Bafetimbi Gomis, geride kalan 2 sezonda Al Hilal formasıyla toplam 74 maçta forma giyerken, 54 kez fileleri havalandırdı.
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- 24.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Al Hilal Gomis'in sözleşmesini 2 yıl uzattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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