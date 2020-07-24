Al Hilal Gomis'in sözleşmesini 2 yıl uzattı

Süper Lig 2017-18 sezonunda Galatasaray formasıyla gol kralı olup, sarı-kırmızılı takımı şampiyonluğa taşıdıktan sonra 6 milyon euroya Al Hilal'e transfer olan Bafetimbi Gomis, kulübüyle yeniden anlaşmaya vardı.

Suudi Arabistan ekibi, 34 yaşındaki Fransız golcü ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığını sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla duyurdu.

Bafetimbi Gomis, geride kalan 2 sezonda Al Hilal formasıyla toplam 74 maçta forma giyerken, 54 kez fileleri havalandırdı.