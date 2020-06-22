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Bu transfer çok konuşulur! Milli takımın yıldızı Juventus'a...
Avrupa'da transfer gündemi bu günlerde oldukça hareketli... Son dönemde Avrupa kulüplerinde gösterdikleri performansla göz dolduran Türk yıldızlar dev kulüplerin radarında. Son olarak İtalyan devi Juventus Almanya'da forma giyen milli yıldıza ilk teklifini yaptı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
22 Haziran 2020 Pazartesi 14:16
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Son dönemlerde Avrupa takımlarındaki performanslarıyla göz dolduran Türk yıldızları radarına alan dev kulüpler girişimlerini sürdürüyor.
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Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, Roma forması giyen Cengiz Ünder, Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak, Juventus forması giyen Merih Demiral ve birçok Türk yıldız, kulüplerinde göz doldurmaya devam ediyor.
Transferde arayışlarını hızlandıran Ronaldo'lu Juve, kadrosuna Merih Demiral'in yanı sıra bir Türk ismi daha katmaya hazırlanıyor.
Son dönemde gösterdiği performansla özellikle İtalyan kulüplerinin ilgisini çekmeyi başaran ve bu sezon Werder Bremen formasıyla çıktığı 20 maçta 22 gol atmasının yanında 12 de asist kaydeden genç yıldız Eren Dinkçi'yi radarına alan Juventus, 18'lik Türk yıldıza ilk teklifini yaptı.
İngiltere kaynaklı haber sitesi Sky Sports'un haberine göre; Juventus, Almanya U19 Bundesliga'da inanılmaz performanslar gösteren Eren Dinkçi'yi yakın takibe aldı.