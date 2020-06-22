Bu transfer çok konuşulur! Milli takımın yıldızı Juventus'a...

Son dönemde gösterdiği performansla özellikle İtalyan kulüplerinin ilgisini çekmeyi başaran ve bu sezon Werder Bremen formasıyla çıktığı 20 maçta 22 gol atmasının yanında 12 de asist kaydeden genç yıldız Eren Dinkçi'yi radarına alan Juventus, 18'lik Türk yıldıza ilk teklifini yaptı.