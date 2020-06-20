İngiltere'de Muslera vakası! Bernd Leno... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Haziran 2020, Cumartesi
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İngiltere'de Muslera vakası! Bernd Leno...

Corona virüsü nedeniyle ara verilen Premier Lig kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 30'uncu haftasında Arsenal deplasmanda Brighton & Hove Albion'a konuk oldu. Arteta'nın takımı sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Zorlu mücadelenin 34'üncü dakikasında Arsenal'in başarılı kalecisi Bernd Leno sakatlanarak oyun dışında kaldı. Leno'nun sakatlığı akıllara Muslera'yı getirdi. İşte o kareler...
20 Haziran 2020 Cumartesi 19:49 Güncelleme: 20.06.2020 19:49
İngiltere'de Muslera vakası! Bernd Leno...

Premier Lig'in 30. haftasında Arsenal, Brighton & Hove Albion deplasmanına konuk oldu.

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İngiltere'de Muslera vakası! Bernd Leno...

Amex Stadı'nda oynanan mücadeleyi Brighton 90+5. dakikada bulduğu golle 2-1 kazandı.

İngiltere'de Muslera vakası! Bernd Leno...

Arsenal, 68. dakikada Nicolas Pepe'nin golüyle öne geçerken, Brighton'a beraberliği getiren gol 75. dakikada Lewis Dunk'tan geldi. 90+5. dakikada sahneye çıkan Maupay, attığı golle takımına 3 puanı getirdi.

İngiltere'de Muslera vakası! Bernd Leno...

Bu sonucun ardından üst üste 2. maçından da yenilgiyle ayrılan Arsenal, 40 puanda kaldı. Kümede kalma mücadelesindeki Brighton ise son 9 maç sonra kazandı ve 32 puana yükseldi.

İngiltere'de Muslera vakası! Bernd Leno...

Arsenal'de Mesut Özil, Brighton maçında yedek kulübesinde yer aldı.

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