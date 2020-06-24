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Hakan Çalhanoğlu için resmi transfer açıklaması geldi! Teklif...
İtalya Serie A ekibi Milan ve A Milli Futbol Takımı'mızın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu için flaş gelişme... Buna göre transferde hareketli günler geçiren Hakan, geleceğine ilişkin kararını verdi. İşte detaylar...
24 Haziran 2020 Çarşamba 17:02
Güncelleme: 24.06.2020 17:09
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İtalya Serie A Ligi ekiplerinden AC Milan, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile olan sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor. Oyuncunun menajeri Gordon Stipic de Hakan'ın geleceği hakkında konuştu.
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Tuttosport sitesinde yer alan habere göre; Rossoneri'nin, 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile olan sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladığı ve Çalhanoğlu'nun yeni sözleşme şartlarını kabul etmeye hazır olduğu bildirildi.
RANGNICK GELİRSE HAKAN KALIR Haberde, Bundesliga ekibi Leipzig'in sportif direktörü Ralf Rangnick'in Milan ile görüşmelere başladığı ve gelecek sezon takımın başında olması durumunda Hakan'ı kadrosunda görmek istediği, milli futbolcunun da Alman teknik adamın gelmesi durumunda takımda kalmaya sıcak baktığı belirtildi.
Bilindiği üzere, Alman teknik adam üç yıl önce RB Leipzig'i çalıştırdığı dönemde Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek istiyordu.
Rangnick daha önce Alman basınına yaptığı açıklamada, "Milan Kulübü, teknik direktörlük göreviyle ilgilenip ilgilenmediğimi sordu. Onlara menajerimle konuşmalarını söyledim ve bir görüşme gerçekleşti." ifadelerini kullanmıştı.