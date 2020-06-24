Sneijder'den flaş itiraf! "Birçok arkadaşım varken bu kadar yalnız..."
Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, hayatını anlattığı biyografisinde çarpıcı itiraflarda bulundu. Hollandalı eski futbolcu, Real Madrid günleri hakkında, "Yalnızdım, bir başımaydım. Etrafımda birçok çok arkadaşım varken neden bu kadar yalnız hissediyordum? Votkanın en iyi arkadaşım olduğunu fark edememiştim bile. Fiziksel olarak bunun etkilerini görmedim. Bir sonraki gün uyanıyor ve her şeye yeniden başlıyordum" ifadesini kullandı. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
"KRALİYET AİLESİNİN ÜYESİ GİBİYDİM"
Madrid'de gece hayatına kendimi fazla kaptırdım. Gençtim ve başarının, ilginin, şöhretin tadını çıkarıyordum. Daha sonraları her şey kötü gitmeye başladı. Uyuşturucu haplar yoktu ama alkol vardı. Kraliyet ailesinin bir üyesi gibi yaşıyordum. Real Madrid fubolcusuysan ilgi görürsün. Fakat, sahada da yeterince iyiydim. Sürekli olarak, "Sneijder daha iyisini yapabilirsin." diyorlardı.
"DAVRANIŞLARIM R. MADRID'E YAKIŞMIYORDU"
Oynamaya devam ediyordum ama artık o kadar iyi değildim ve daha az motiveydim. Davranışlarım, Real Madrid gibi bir kulübün oyuncusuna yakışmıyordu. Sahada futbol zekamı kullanarak oynamaya başlamıştım. Fiziksel olarak etkileri artmaya başladıktan sonra sadece tekniğimle oynadım. Kimsenin bunu fark etmeyeceğini düşünmüştüm.