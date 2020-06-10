Bafetimbi Gomis'ten flaş gönderme! Fenerbahçe...
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye göndermede bulundu. Fransız yıldız yaptığı paylaşımda "Türklerle karşılaşmak büyük bir keyif. Tek sorun bazen farklı takımları tutuyor olmamız. Fenerbahçe Avrupa’nın önemli ve büyük kulüplerinden biri ama Türkiye’de ikinci" ifadelerini kullandı.
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