Fenerbahçe'ye telif şoku! Mert Hakan Yandaş... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
07 Ağustos 2020, Cuma
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'ye telif şoku! ...

Fenerbahçe'ye telif şoku! Mert Hakan Yandaş...

Yayıncı kuruluş, 'nin dün açıkladığı transferi transferinde kullandığı görüntüler için telif atarak, videoyu yayından kaldırttı.

'nin dün transferini açıkladığı 'ın, video paylaşımına yayıncı kuruluştan engel geldi. Fenerbahçe'nin resmi hesapları ve 'dan yayımlanan videoda, Yandaş'ın 'de attığı gollerin görüntüleri paylaşıldı. Yayıncı kuruluş da Yandaş için hazırlanan videoda kullanılan görüntüler nedeniyle Fenerbahçe'ye telif hakkı atarak, görselleri youtube hesaplarından kaldırttı.

  1. 07.08.2020
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