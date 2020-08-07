Fenerbahçe'ye telif şoku! Mert Hakan Yandaş...
Yayıncı kuruluş, Fenerbahçe'nin dün açıkladığı transferi Mert Hakan Yandaş transferinde kullandığı görüntüler için telif atarak, videoyu yayından kaldırttı.
Fenerbahçe'nin dün transferini açıkladığı Mert Hakan Yandaş'ın, video paylaşımına yayıncı kuruluştan engel geldi. Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesapları ve youtube'dan yayımlanan videoda, Yandaş'ın Süper Lig'de attığı gollerin görüntüleri paylaşıldı. Yayıncı kuruluş da Yandaş için hazırlanan videoda kullanılan görüntüler nedeniyle Fenerbahçe'ye telif hakkı atarak, görselleri youtube hesaplarından kaldırttı.
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