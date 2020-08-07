Son dakika: Fenerbahçe'den sürpriz transfer girişimi! Stiven Mendoza... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
07 Ağustos 2020, Cuma
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'den sürpriz girişimi! Fransa'dan gelecek

Fenerbahçe'den sürpriz transfer girişimi! Fransa'dan gelecek

'de son dakika haberi... Son olarak ardı ardına açıkladığı Gökhan Gönül, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin ve Filip Novak'ı katan sarı lacivertliler, kanat transferi için de kolları sıvadı. aktarılan bilgilere göre Kanarya, bu operasyonda Porto ile yarışıyor. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

transferde vites arttırdı... Sarı lacivertliler, son olarak Novak, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Mert Hakan Yandaş'a resmi imzayı attırmıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından bu kez yeni bir iddia Kolombiya basınından geldi. Aktarılan bilgilere göre Fenerbahçe, şu anda Fransız kulübü Amiens'te forma giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu 'ya talip oldu.

2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mendoza'yı kulübü Amiens, satarken para kazanmak istiyor.

RAKİBİ PORTO
Öte yandan Fenerbahçe'nin yanısıra Portekiz kulübü Porto'nun da oyuncunun transferi için girişimlerde bulunduğu yazıldı..

GÖRÜŞME BAŞLIYOR
Fenerbahçe ve Porto'nun oyuncu için teklifini Amiens'e ilettiği, önümüzdeki günlerde iki kulüple de masaya oturacak Fransız ekibinin konu ile ilgili son kararını vereceği kaydedildi.

Stiven Mendoza, bu sezon toplamda 17 müsabakada rol alırken 6 gol üretme başarısı gösterdi.

  1. 07.08.2020
  2. Güncelleme: 07.08.2020 13:05
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