Fenerbahçe'den sürpriz transfer girişimi! Fransa'dan gelecek

Fenerbahçe transferde vites arttırdı... Sarı lacivertliler, son olarak Novak, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Mert Hakan Yandaş'a resmi imzayı attırmıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından bu kez yeni bir iddia Kolombiya basınından geldi. Aktarılan bilgilere göre Fenerbahçe, şu anda Fransız kulübü Amiens'te forma giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu Stiven Mendoza'ya talip oldu.

2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mendoza'yı kulübü Amiens, satarken para kazanmak istiyor.

RAKİBİ PORTO

Öte yandan Fenerbahçe'nin yanısıra Portekiz kulübü Porto'nun da oyuncunun transferi için girişimlerde bulunduğu yazıldı..

GÖRÜŞME BAŞLIYOR

Fenerbahçe ve Porto'nun oyuncu için teklifini Amiens'e ilettiği, önümüzdeki günlerde iki kulüple de masaya oturacak Fransız ekibinin konu ile ilgili son kararını vereceği kaydedildi.

Stiven Mendoza, bu sezon toplamda 17 müsabakada rol alırken 6 gol üretme başarısı gösterdi.