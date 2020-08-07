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Fenerbahçe transferde West Ham ve Liverpool'la karşı karşıya!
Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek için transfer açıklamalarını peş peşe yapan Fenerbahçe, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Transferde defans bölgesine yoğunlaşan ve stoper için adayını belirleyen sarı-lacivertli takıma, Liverpool ve West Ham United rakip oldu. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
7 Ağustos 2020 Cuma 11:58
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Yaz transfer döneminde hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe Gökhan Gönül, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin ve Filip Novak transferlerini duyurmuştu.
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Art arda yaptığı açıklamalarla taraftarlarını heyecanlandıran sarı-lacivertli kulüp, defans hattına stoper takviyesi yapmak için çalışmalarına devam ediyor.
Bu doğrultuda kulübün transferinde son aşamaya geldiği Cezayirli futbolcu Aissa Mandi için şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.
İngiliz basınından Mirror'ın haberine göre Dejan Lovren'in yerini doldurmak isteyen Liverpool ile West Ham United, Mandi transferi için devreye girdi.
Real Betis ile sözleşmesinin son yılına giren Mandi için 9 milyon sterlin öneren İngiliz ekibinin bu teklifinin daha önce reddedildiği ifade edilirken, kulübün bu kez 10.8 milyon sterlin önereceği bildirildi.