Van Persie Advocaat'ın yardımcısı oldu - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
08 Ağustos 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Van Persie Advocaat'ın yardımcısı oldu

Persie Advocaat'ın yardımcısı oldu

Van Persie Advocaat'ın yardımcısı oldu

'de 2015-18 arası forma giyen Persie, Feyenoord takımında 'ın yardımcılığına getirildi.

'de 2015-18 arası forma giyen Persie, Feyenoord takımında 'ın yardımcılığına getirildi. İlk idmanına çıkan 37 yaşındaki Robin, "Hoşlanacağım konulara yoğunlaşacağım" dedi.
  1. 8.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Van Persie Advocaat'ın yardımcısı oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA