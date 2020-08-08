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08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Acıbadem’den 20 milyon lira

Acıbadem’den 20 milyon lira

Tüpraş ile forma kol sponsorluğu için 50 milyon lira'lık anlaşma yapan 'den ikinci hamle geldi. Sarı-lacivertliler, ile de anlaştı.

Tüpraş ile forma kol sponsorluğu için 50 milyon lira'lık anlaşma yapan 'den ikinci hamle geldi. Sarı-lacivertliler, ile de anlaştı. 'ın sahibi olduğu şirketin anlaşma ile kulübe 20 milyon lira aktaracağı bildirildi. Detayların kısa süre içinde duyurulacağı ifade edildi.
  1. 8.8.2020
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