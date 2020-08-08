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08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Alpaslan’ı Koç bitirecek

Alpaslan’ı Koç bitirecek

'nın stoperi 'ün transferini başkan üstlendi. Koç'un Ege ekibinin başkanı ile toplantısı sırasında yüz yüze görüşerek, oyuncuyu resmen isteyeceği öğrenildi.

'nın stoperi 'ün transferini başkan üstlendi. Koç'un Ege ekibinin başkanı ile toplantısı sırasında yüz yüze görüşerek, oyuncuyu resmen isteyeceği öğrenildi. 27 yaşındaki stopere karşılık F.Bahçe'nin para+takas önermesi bekleniyor.
  1. 8.8.2020
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