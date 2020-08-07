Altınordu'nun Mert Hakan pişmanlığı
Altınordu'da 5 yıl önce sisteme uymadığı gerekçesiyle gönderilen Mert Hakan Yandaş, dün resmen Fenerbahçe'ye transfer olarak kırmızı-lacivertlileri mahcup etti. 25 yaşındaki futbolcu, "Sıkıntılı bir süreç geçti benim için Altınordu'da. Bir türlü kendimi kabul ettirememiştim" sözleriyle Altınordu'ya sitem etti.
TFF 1'inci Lig temsilcisi Altınordu'da 5 yıl önce sisteme uymadığı gerekçesiyle gönderilen Mert Hakan Yandaş, dün resmen Fenerbahçe'ye transfer olarak kırmızı-lacivertlileri mahcup etti.
İzmir ekibinin 2'nci Lig'e yükseldiği 2013 yılında Oyak Renaultspor'dan kaleci Erce Kardeşler ile birlikte transfer ettiği Mert Hakan, sakatlığı nedeniyle ameliyat olduğu ilk sezonunda sadece 4 maçta görev alabildi. O sezon Altınordu 1'inci Lig'e yükselirken, yeterli görülmeyen Mert Hakan, 2014-15'te 3'üncü Lig'de yer alan Tire 1922'ye kiralandı. Mert Hakan, Tire'de 14 gol atmasına rağmen bir sonraki sezon da kadroda düşünülmeyince kulüple bağlarını kopararak bu kez bonservisiyle Tire'nin yolunu tuttu.
3'üncü Lig'de Tire 1922 formasıyla ikinci sezonunda 21 kez rakip fileleri sarsan Mert Hakan, dikkatleri üzerine çekerek 2016-17'de 2'nci Lig'de mücadele eden Menemenspor'a transfer oldu. Menemen'de attığı 16 gol sorası bir sonraki yıl Süper Lig ekibi Sivasspor'a giden orta saha oyuncusu, son 3 sezonda Sivasspor'la Süper Lig deneyimi kazandı. Süper Lig'de 63 maçta 7 kez gol sevinci yaşayan Mert Hakan Yandaş, on numara, merkez orta saha ve sağ kanatta görev yapabiliyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Tam Saha dergisinde mayıs ayında röportajı yayınlanan 25 yaşındaki futbolcu, "Sıkıntılı bir süreç geçti benim için Altınordu'da. Bir türlü kendimi kabul ettirememiştim" sözleriyle Altınordu'ya sitem etti.
- 07.08.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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