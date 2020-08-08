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08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Özsoy: Sürprizler yolda

Özsoy: Sürprizler yolda

Başkan Vekili , " takımımızda birkaç sürpriz transferimiz daha olacak. Transferlerimiz devam edecek." diyerek müjde verdi.

Başkan vekili , basketbol takımının bütçesinin matematiksel olarak yarıya yakın düştüğünü belirterek, "Ancak bu kalite ve hedef düştü demek değil. Bu takım da büyük işler çıkartacak" dedi. Vesely için kendilerine ulaşan bir talep olmadığını da belirten Özsoy, " takımımızda birkaç sürpriz transferimiz daha olacak. Transferlerimiz devam edecek." müjdesini verdi.
  1. 8.8.2020
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