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08 Ağustos 2020, Cumartesi
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N'Sakala için talep gelmedi

N'Sakala için talep gelmedi

Kulübü, 'la anlaşma sağlayan Fabrice N'Sakala'nın transferi için herhangi bir girişimde bulunmadıklarını bildirdi.

, Fabrice N'Sakala'nın transferi için girişim yapmadıklarını bildirdi: "Oyuncu, Erol Hocamızın kendisini F.Bahçe'ye etmek istemesine rağmen 'ı tercih ettiğini belirtmiştir. Erol Bulut'un N'Sakala ile ilgili böyle bir talebi olmamıştır.
  1. 8.8.2020
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